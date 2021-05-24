Поява індійського штаму в Україні – питання часу – Радуцький

Україна отримала від ВООЗ нові тест-системи, які здатні виявляти індійський штам коронавірусу заявив голова комітету Верховної Ради Михайло Радуцький.

На думку Радуцького, завдяки ним Україна зможе оперативно виявити випадки індійської мутації та взяти під контроль.

Натомість Радуцький переконаний, що поява в Україні індійського штаму – це лише питання часу. Політик зазначає, що ймовірно інфекція може потрапити через польский або румунський кордон.

Наразі підозрілі зразки з регіонів відправляють у Київ, тут вони проходить через нові тест-системи і якщо результат на індійський штам позитивний – зразки відправляються до однієї з трьох лабораторій на підтвердження.

– Враховуючи міграцію та активне переміщення людей, поява індійського штаму в Україні – це питання часу, – сказав Радуцький.

Вакцинація від коронавірусу

На зважаючи на те, що нові мутації можуть знижувати ефективність вакцин, вони все одно дають найкращий захист проти коронавірусу.

Дослідники зі Служби суспільної охорони здоров’я Англії з’ясували, що вакцина від Pfizer та BioNtech ефективна на 88% проти індійської мутації, але для цього людина потрібна отримати дві дози препарату.