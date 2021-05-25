В Киев пришла Большая стройка Зеленского: первым построят урбан-парк на ВДНГ

Столичный экспоцентр ВДНГ станет площадкой для формирования новых трендов спортивной инфраструктуры Украины.

На территории центра создадут современный урбан-парк для занятий спортом и активного отдыха, сообщил в Facebook заместитель главы Офиса президента, координатор программы Большая стройка Кирилл Тимошенко.

— Уже в эту пятницу, 28 мая, на столичном ВДНГ стартуют подготовительные работы по обустройству уникального урбан-парка. Он точно не оставит равнодушным никого — даже тех людей, которые никогда спортом не занимались, — написал он, опубликовав план проекта.

В частности, здесь построят бетонный скейтпарк, площадки для уличных видов футбола, баскетбола, танцев, воркаута и ​​паркура, клаймбинга, детские урбан-локации и столы для тенниса.

Также на локации планируют проводить батлы и джемы уличных культур. Все — бесплатно для посетителей.

— Чтобы быть здоровыми и заниматься спортом, украинцам не обязательно покупать абонементы в фитнес-зал. Мы создаем доступную, а главное, интересную и разнообразную инфраструктуру, — говорит Тимошенко.

Реализуют проект в рамках программ Большая стройка и Здоровая Украина, инициированных президентом Владимиром Зеленским.

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Урбан-парк является частью концепции спортивного кластера на ВДНГ, который создается при поддержке Офиса президента.

— Уже точно знаю, что урбан-парк станет одной из любимых локаций киевлян. Лично тоже жду с нетерпением, — добавил Тимошенко.

Ранее он информировал, что в этом году по программе Владимира Зеленского Большая стройка кроме 6 500 км дорог европейского качества построят и отремонтируют 80 стадионов и 29 бассейнов по всей стране.

Большая стройка как наиболее удачная инициатива Зеленского

Ко второй годовщине президентства Владимира Зеленского социологическая группа Рейтинг опубликовала опрос, согласно которому программа развития инфраструктуры Большая стройка получила больше всего положительных оценок украинцев.

По результатам оценки отдельных сфер развития государства и реформ, Большую стройку на отлично и хорошо оценили 42% опрошенных.