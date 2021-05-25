До Києва прийшло Велике будівництво Зеленського: першим побудують урбан-парк на ВДНГ

Столичний експоцентр ВДНГ стане майданчиком для формування нових трендів спортивної інфраструктури України.

На території центру створять сучасний урбан-парк для занять спортом та активного відпочинку, повідомив у Facebook заступник голови Офісу президента, координатор програми Велике будівництво Кирило Тимошенко.

– Уже цієї п’ятниці, 28 травня, на столичному ВДНГ стартують підготовчі роботи з облаштування унікального урбан-парку. Він точно не залишить байдужим нікого – навіть тих людей, які ніколи спортом не займалися, – написав він, виклавши план проекту.

Зокрема, тут побудують бетонний скейт-парк, майданчики для вуличних видів футболу, баскетболу, танців, воркауту й паркуру, клаймбінгу, дитячі урбан-локації та столи для тенісу.

Також на локації планують проводити батли та джеми вуличних культур. Усе – безкоштовно для відвідувачів.

– Щоб бути здоровими і займатись спортом, українцям не обов’язково купувати абонементи у фітнес-зали. Ми створюємо доступну, а головне, цікаву та різноманітну інфраструктуру, – говорить Тимошенко.

Реалізують проект у рамках програм Велике будівництво та Здорова Україна, ініційованих президентом Володимиром Зеленським.

Читайте Велике будівництво Зеленського збереже Хортицю від пожеж і перетворить на туристичний магніт

Урбан-парк є частиною концепції спортивного кластера на ВДНГ, який створюється за підтримки Офісу президента.

– Уже точно знаю, що урбан-парк стане однією з улюблених локацій для киян. Особисто теж чекаю з нетерпінням, – додав Тимошенко.

Раніше він інформував, що цього року за програмою Володимира Зеленського Велике будівництво крім 6 500 км доріг європейської якості побудують та відремонтують 80 стадіонів та 29 басейнів по всій країні.

Велике будівництво як найбільш вдала ініціатива Зеленського

До другої річниці президентства Володимира Зеленського соціологічна група Рейтинг опублікувала опитування, згідно з яким програма інфраструктурної розбудови Велике будівництво отримала найбільше позитивних оцінок українців.

За результатами оцінки окремих сфер розвитку держави та реформ, Велике будівництво на відмінно та добре оцінили 42% опитаних.