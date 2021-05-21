Большая стройка Зеленского сохранит Хортицу от пожаров и превратит в туристический магнит

В Запорожье эксперты и общественность приняли участие во всеукраинской дискуссионной платформе Хортица: выдающаяся история — большое будущее.

Об этом сообщает Запорожская ОГА. Ранее восстановление Хортицы было включено в программу президента Владимира Зеленского Большая стройка. Сейчас идет третий этап обсуждений.

— Хортица — это большая территория, объединяющая сакральные объекты, собственно археологические памятники и уникальную природу в центре большого города. При обсуждении мы пытаемся шире осмыслить стратегию развития, чтобы, сохраняя Хортицу, сделать остров и жемчужиной, и магнитом, и местом силы, — заявил директор заповедника Максим Остапенко.

Во время дискуссии заместитель министра окружающей среды и природных ресурсов Украины Александр Краснолуцкий отметил, что нужно найти баланс между развитием туризма и сохранением природы Хортицы.

— Сейчас Хортица страдает от нескольких проблем: мусор, браконьеры, пожары, уничтожение краснокнижных видов флоры и фауны, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году в рамках Большой стройки Владимира Зеленского на острове планируют обновить ряд объектов.

В частности, планируют провести озеленение территории заповедника, создать минерализованные полосы для предупреждения пожаров, изготовить лесоустроительные документацию для земельных участков лесного фонда, обновить информационные знаки, разработать проект зеленых зон, приобрести оборудование для переработки отходов от расчистки зеленых насаждений и прочее.

— Уже в этом году из областного фонда охраны окружающей природной среды выделено около 7 млн ​​грн на мероприятия по сохранению природного заповедного фонда территорий области, обновлению зеленых насаждений и предотвращению возникновения пожаров на территории острова Хортица, — рассказал и. о. директора Департамента защиты окружающей среды облгосадминистрации Сергей Карпий.

Ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы Большая стройка Кирилл Тимошенко сообщил, что за три года в рамках программы планируется восстановить и реставрировать 150 объектов культурного наследия.

Удачная инициатива Зеленского

Ко второй годовщине президентства Владимира Зеленского социологическая группа Рейтинг опубликовала опрос, согласно которому программа развития инфраструктуры Большая стройка получила больше всего положительных оценок украинцев.

По результатам оценки отдельных сфер развития государства и реформ, Большую стройку на отлично и хорошо оценили 42% опрошенных.

В пятерку лидеров также вошли программа Государство в смартфоне (40% положительных оценок), освобождение пленных и заложников (38%), укрепление обороноспособности страны и международная политика — по 30%.

Фото: Запорожская ОГА