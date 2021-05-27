Испытания новейших украинских снарядов для Градов — ФОТО

На Николаевщине провели успешное испытание новейших украинских снарядов к РСЗО Град.

Испытательные пуски реактивных 122 мм снарядов Тайфун-1 произошли на полигоне Широколановский.

Разработчиком опытных образцов стало госпредприятие Південне имени Янгеля, а создали Тайфун-1 в рамках договора с Министерством обороны Украины.

По словам технического руководителя испытаний, запуски снарядов произошли с использованием штабной боевой машины БМ-21. Также во время полета задействовали наземный мобильный измерительный пункт, чтобы получать телеметрическую информацию в режиме реального времени.

На Николаевщине испытали новейшие украинские снаряды для Градов / 2 фотографии

Антитеррористические учения

СБУ проведет антитеррористические учения в киевском метрополитене в ночь на 28 мая.

Они состоятся в Шевченковском районе столицы, а задействованы будут сразу несколько станций.

Поэтому в это время возможны изменения в графике движения поездов и проверка документов у пассажиров метро, ​​предупредили в Службе безопасности Украины.