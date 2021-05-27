У Шевченківському районі Києва в ніч на 28 травня на деяких станціях метро проведуть планові антитерористичні навчання. Можливі обмеження руху поїздів та перевірка документів у пасажирів.

Навчання проводитиме Координаційна група Антитерористичного центру при Службі безпеки України.

Тренування пройдуть вночі на кількох об’єктах метрополітену. У них візьмуть участь підрозділи Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади.

Тому СБУ закликає людей зберігати спокій та з розумінням поставитися до можливих обмежень і незручностей.

За даними Спецслужби, усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства.

Якщо пасажир раптом виявить підозрілий предмет або засіб ураження або ж матиме інформацію про підготовку терористичної діяльності громадян, то йому потрібно звернутися за телефоном гарячої лінії СБУ в Києві та Київській області 044 253 – 06-71 або на лінію 102.

Навчання у Чорному морі

25 травня СБУ провела антитерористичні навчання в акваторії Чорного моря.

Учасники тренувань вчились виявляти та локалізувати зловмисників, звільнювати заручників і ліквідовувати потенційні наслідки надзвичайних ситуацій.

Тренування пройшли у нічний час та при складних погодних умовах.

Джерело: Київський метрополітен