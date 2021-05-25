Освобождение аэродрома и предотвращение теракта: как завершились учения в Чугуеве
В Харьковской области завершились масштабные учения силовиков, к которым привлекли пограничников, нацгвардейцев, СБУ и резервистов территориальной обороны.
Обучение провели именно в этом регионе, потому что он граничит с Россией, а террористы и сепаратисты не раз заявляли, что эта область – в зоне их интересов.
По сценарию нужно было освободить военный аэродром в Чугуеве от диверсантов, предотвратить теракт в военном городке и задержать злоумышленников, которые пытались взорвать стратегический мост.
– Мы должны быть готовыми к любой критической ситуации. Сейчас смоделированные легендой учения отработали в полном объеме, – отметил командующий теробороны командования Сухопутных войск ВСУ Анатолий Баргилевич.
Всего в учениях в течение мая приняли участие три тысячи военных.
Учения в Черном море
25 мая Служба безопасности Украины провела масштабные антитеррористические учения в акватории Черного моря.
Согласно легенде, несколько так называемых диверсионных групп пытались совершить теракты на территории Одесского припортового завода и морского порта Южный.
В то же время еще одна группа вооруженных “террористов” захватила грузовое судно, взяла в “заложники” экипаж и выдвинула требования.
Учения проходили в ночное время и при сложных погодных условиях.
Подробнее об учениях в Черном море читайте в материале Фактов ICTV.
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