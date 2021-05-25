Освобождение аэродрома и предотвращение теракта: как завершились учения в Чугуеве

В Харьковской области завершились масштабные учения силовиков, к которым привлекли пограничников, нацгвардейцев, СБУ и резервистов территориальной обороны.

Обучение провели именно в этом регионе, потому что он граничит с Россией, а террористы и сепаратисты не раз заявляли, что эта область – в зоне их интересов.

По сценарию нужно было освободить военный аэродром в Чугуеве от диверсантов, предотвратить теракт в военном городке и задержать злоумышленников, которые пытались взорвать стратегический мост.

– Мы должны быть готовыми к любой критической ситуации. Сейчас смоделированные легендой учения отработали в полном объеме, – отметил командующий теробороны командования Сухопутных войск ВСУ Анатолий Баргилевич.

Всего в учениях в течение мая приняли участие три тысячи военных.

Учения в Черном море

25 мая Служба безопасности Украины провела масштабные антитеррористические учения в акватории Черного моря.

Согласно легенде, несколько так называемых диверсионных групп пытались совершить теракты на территории Одесского припортового завода и морского порта Южный.

В то же время еще одна группа вооруженных “террористов” захватила грузовое судно, взяла в “заложники” экипаж и выдвинула требования.

Учения проходили в ночное время и при сложных погодных условиях.

Подробнее об учениях в Черном море читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Depositphotos

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