В Шевченковском районе Киева в ночь на 28 мая на некоторых станциях метро проведут плановые антитеррористические учения. Возможны ограничения движения поездов и проверка документов у пассажиров.

Учение будет проводить Координационная группа Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.

Тренировки пройдет ночью на нескольких объектах метрополитена. В них примут участие подразделения Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти.

Поэтому СБУ призывает людей сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам.

По данным Спецслужбы, все действия будут происходить в рамках действующего законодательства.

Если пассажир вдруг обнаружит подозрительный предмет или способ поражения или же будет иметь информацию о подготовке террористической деятельности граждан, то ему нужно обратиться по телефону горячей линии СБУ в Киеве и Киевской области 044 253-06-71 или на линию 102.

Учения в Черном море

25 мая СБУ провела антитеррористические учения в акватории Черного моря.

Участники тренировок учились выявлять и локализовать злоумышленников, освобождать заложников и ликвидировать потенциальные последствия чрезвычайных ситуаций.

Тренировка прошли в ночное время и при сложных погодных условиях.

Источник: Киевский метрополитен