В Шевченковском районе Киева в ночь на 28 мая на некоторых станциях метро проведут плановые антитеррористические учения. Возможны ограничения движения поездов и проверка документов у пассажиров.
Учение будет проводить Координационная группа Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.
Тренировки пройдет ночью на нескольких объектах метрополитена. В них примут участие подразделения Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти.
Поэтому СБУ призывает людей сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам.
По данным Спецслужбы, все действия будут происходить в рамках действующего законодательства.
Если пассажир вдруг обнаружит подозрительный предмет или способ поражения или же будет иметь информацию о подготовке террористической деятельности граждан, то ему нужно обратиться по телефону горячей линии СБУ в Киеве и Киевской области 044 253-06-71 или на линию 102.
Учения в Черном море
25 мая СБУ провела антитеррористические учения в акватории Черного моря.
Участники тренировок учились выявлять и локализовать злоумышленников, освобождать заложников и ликвидировать потенциальные последствия чрезвычайных ситуаций.
Тренировка прошли в ночное время и при сложных погодных условиях.
Источник: Киевский метрополитен