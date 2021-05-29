День Киева: самые интересные факты об украинской столице

В воскресенье, 30 мая, в Украине празднуется День Киева.

Согласно легенде, наша столица основана в 882 году братьями Кием, Щеком и Хоривом, а также их сестрой Лыбидь.

Кроме того, основание Киева предсказал апостол Андрей Первозванный, который еще в I веке благословил киевские холмы, водрузив на них крест.

Какие еще есть интересные факты об украинской столице — читайте в материале Фактов ICTV.

Киевское метро

Самая глубокая станция: в киевском метро имеется самая глубокая станция в мире. Станция Арсенальная, которая расположена на глубине 105 метров.

Кроме того, столичная станция Золотые ворота входит в десятку красивейших.

Стоит отметить, что метро в Киеве могло появиться еще в XIX веке. Но Москва не допустила строительства подземного транспорта. Взамен решили построить в Киеве трамвай, а затем и фуникулер.

Метрополитен в столице Украины появился лишь в 1960-м, однако построили его довольно быстро – всего за 11 лет.

Другие интересные факты о Киеве

Первые стоянки древних людей на территории современного Киева появились еще 25 тыс. лет тому назад.

Главный символ Киева – каштановый лист, поскольку такие деревья растут в столице.

Кроме того, в Киеве впервые в Российской империи был запущен электрический трамвай, а спустя век впервые в СССР запущена скоростная трамвайная ветка.

В 60-х годах прошлого века столичный инженер изобрел троллейбусный поезд, после чего на улицы Киева выехали 296 таких машин, освободив от работы свыше 800 водителей.

Самая старая улица Киева – Владимирская – была проложена более тысячи лет назад.

Наивысшим строением украинской столицы до сих пор является телебашня. Она была возведена еще в 1970-х.

Еще одной популярной в Киеве туристической точкой является Киево-Печерская Лавра. Этот комплекс каждый год посещает более миллиона человек, а в его музее хранится подкованная блоха.

Наиболее коротким маршрутом общественного транспорта в украинской столице является фуникулер: его конечные станции разделяет всего 222 метра, тогда как самый длинный маршрут – трамвай №12, который преодолевает больше 20 километров.

В этом городе установлен единственный во всем мире памятник мусоровозу: машина, возведенная на постамент в 2004 году, до сих пор находится в рабочем состоянии.

Очертания правобережной части украинской столицы напоминают профиль человека.

Также стоит отметить, что по состоянию на XI век Киев считался крупнейшим городом Европы – его население в 50 раз превышало число жителей Лондона и в 10 раз – Парижа.