День Києва: найцікавіші факти про українську столицю

У неділю, 30 травня, в Україні святкується День Києва.

Згідно з легендою, нашу столицю було засновано в 882 році братами Києм, Щеком і Хоривом, а також їхньою сестрою Либідь.

Крім того, заснування Києва передбачив апостол Андрій Первозваний, який ще в I столітті благословив київські пагорби, поставивши на них хрест.

Які ще є цікаві факти про українську столицю – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Київське метро

Найглибша станція: в київському метро є найглибша станція в світі. Станція Арсенальна, яка розташована на глибині 105 метрів.

Крім того, столична станція Золоті ворота належить до десятки найгарніших.

Варто відзначити, що метро в Києві могло з’явитися ще в XIX столітті. Але Москва не допустила будівництва підземного транспорту. Натомість вирішили побудувати в Києві трамвай, а потім і фунікулер.

Метрополітен в столиці України з’явився лише в 1960-му, проте побудували його досить швидко – усього за 11 років.

Інші цікаві факти про Київ

Перші поселення людей на території сучасного Києва з’явилися ще 25 тис. років тому.

Головний символ Києва – каштановий лист, оскільки такі дерева ростуть на всій території столиці.

Крім того, в Києві вперше в Російській імперії було запущено електричний трамвай, а століття потому вперше в СРСР запущено швидкісну трамвайну лінію.

У 60-х роках минулого століття столичний інженер винайшов тролейбусний потяг, незабаром на вулиці Києва виїхали 296 таких машин, звільнивши від роботи понад 800 водіїв.

Найстарішою вулицею Києва є Володимирська, яка з’явилася понад тисячу років тому.

Найвищою будовою української столиці досі є телевежа. Вона зведена ще в 1970-х.

Ще однією популярною в Києві туристичною точкою є Києво-Печерська Лавра. Цей комплекс щороку відвідує понад мільйон осіб, а в його музеї зберігається підкована блоха.

Найкоротшим маршрутом громадського транспорту в українській столиці є фунікулер: його кінцеві станції розділяє лише 222 метри, тоді як найдовший маршрут – трамвай №12, який долає більше 20 кілометрів.

У цьому місті встановлено єдиний у світі пам’ятник сміттєвозу: машина, встановлена на постамент у 2004 році, досі перебуває в робочому стані.

Обриси правобережної частини української столиці нагадують профіль людини.

Також варто відзначити, що станом на XI століття Київ вважався найбільшим містом Європи – його населення в 50 разів перевищувало число мешканців Лондона та в 10 разів – Парижа.