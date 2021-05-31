ICU признали лучшим инвестиционным партнером страховых компаний в 2020 году

Группа ICU шестой год подряд победила в номинации Лучший инвестиционный партнер страховых компаний в Украине по версии специализированного журнала страхового рынка Insurance TOP.

Ежегодно Insurance TOP формирует рейтинг лидеров страхового рынка, а также отмечает главных партнеров страховых компаний. С 2015 года ICU ежегодно признают лучшей компанией, предоставляющей инвестиционные услуги в сфере страхования.

Как отметила руководитель отдела брокерского обслуживания группы ICU Евгения Грищенко, в течение прошлого года страховщики активно продолжали инвестировать в гособлигации.

— Уже на протяжении многих лет ОВГЗ остаются самым надежным инвестиционным инструментом для большинства участников страхового рынка. В 2020 году их вложения в ОВГЗ выросли почти на 50%, достигнув 14 млрд грн, а общий объем госбумаг в структуре активов страховых компаний составил 28%, – сказала она.

С целью диверсификации инвестиционного портфеля и роста доходов в ICU рекомендуют страховым компаниям расширять линейку инвестиционных инструментов.

— Сейчас на рынке представлены новые эмитенты корпоративных облигаций. Надежные заемщики предлагают от одного до нескольких процентов дополнительного дохода, по сравнению с ОВГЗ, на уровне 12-15% годовых. По муниципальным облигациям можно получить доходы на уровне 12-12,5%, – уточнила Евгения Грищенко.

ICU – независимая финансовая группа, которая предоставляет брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом, а также занимается венчурными инвестициями. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.

Учредители ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко. Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине. Под ее управлением находятся активы в размере более $500 млн.

Киевская школа экономики

Группа ICU приняла решение усилить поддержку Киевской школы экономики и направить $1 млн на ее развитие. Это решение станет продолжением многолетней программы ICU по поддержке украинского экономического образования.

Основатель ICU Макар Пасенюк отметил, что в 2016 году они были одними из первых в украинском бизнесе, кто поверил в миссию школы и реальное желание менеджмента ее реализовать.