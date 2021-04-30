ICU получила Global Banking & Finance Awards за онлайн ОВГЗ-трейдинг и управление активами

Финансовая группа ICU получила две престижные международные премии Global Banking & Finance Awards 2021.

В частности, онлайн-платформа торговли облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) ICU Trade названа Лучшей инновационной торговой платформой Украины. Также группа второй год подряд получает награду за лучшее управление активами.

— Долгое время украинский фондовый рынок отставал в темпах диджитализации от банковского сектора. Но возросший клиентский спрос на цифровые брокерские услуги дал толчок к созданию таких инновационных платформ, как ICU Trade. Мы стали первыми, кто дал частным инвесторам возможность торговать ОВГЗ онлайн с мгновенными расчетами. Растущее количество клиентов и позитивная обратная связь подтверждают, что это было попадание в яблочко. Но мы не останавливаемся и уже готовимся к запуску мобильного приложения, а также расширению линейки продуктов ICU Trade на корпоративные облигации и инвестиционные сертификаты, – отметила руководитель отдела брокерского обслуживания клиентов ICU Евгения Грищенко.

Лидерство на рынке управления активами ICU сохраняет уже более 10 лет. Активы инвестиционных и пенсионных фондов под управлением группы в Украине превышают 2,3 млрд грн, а количество клиентов приблизилось к 120 тыс.

— Основа нашего успеха – это долгосрочные и доверительные отношения с клиентами, выстроенные благодаря нашим отличным финансовым результатам и высоким стандартам сервиса. Фонды под нашим управлением, среди которых наибольший облигационный фонд в Украине, – лидеры по доходности, темпам роста активов и количеству клиентов. В 2021 году мы продолжим искать эффективные инвестиционные решения и расширять линейку наших инвестиционных продуктов, – сказал управляющий локальными активами в Украине группы ICU Григорий Овчаренко.

Награду Global Banking & Finance Awards в 2011 году учредило известное международное бизнес-издание Global Banking & Finance Review.

Ежегодно его эксперты анализируют бизнес-показатели, долгосрочную стратегию, корпоративное управление, социальную ответственность и другие показатели компаний из более 150 стран мира и выбирают лучшие в различных сферах. Полные результаты премии за 2021 год можно найти на сайте издания.

Ранее в этому году ICU также была признана лидером сферы рынка капиталов и инвестиционного консалтинга (Best Capital Markets and Advisory firm) в Украине по версии международного журнала Euromoney.

Справка

ICU – независимая финансовая группа, которая предоставляет брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом, а также занимается венчурными инвестициями. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.

Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине. Под ее управлением находятся активы в размере более $500 млн. Учредители ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.