Власти Ирана официально заявили о готовности выплатить семьям украинцев, погибших 8 января 2020 года в результате сбивания самолета МАУ в небе над Тегераном, по $150 тыс. компенсации.

Иранская делегация также обратилась в МИД Украины с просьбой довести эту информацию до сведения родственников погибших украинцев, сообщило в соцсети посольство Исламской Республики Иран в Украине.

Такие договоренности достигнуты во время третьего тура переговоров о катастрофе самолета рейса PS752.

Стороны обсудили широкий спектр проблем, касающихся уголовных производств и технических вопросов, в частности авиационных, и вопросов безопасности полетов, а также окончательный отчет Ирана.

В то же время во время переговоров возникли разногласия из-за того, что украинская делегация сообщила о создании совместной группы вместе с тремя другими странами, которые имеют отношение к этой катастрофе. Иранская сторона заявила, что не признает этой группы как стороны переговоров.

Поэтому Киев и Тегеран договорились об еще одном туре переговоров.

Катастрофа МАУ в Иране

8 января 2020 гола иранские военные сбили самолет МАУ в небе над Тегераном. Все 176 пассажиров рейса погибли, среди них — 11 украинцев.

Только в апреле 2021-го по делу о катастрофе МАУ в Иране объявили обвинения 10 иранским чиновникам.

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