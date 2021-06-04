Влада Ірану офіційно заявила про готовність виплатити родинам укранців, загиблих 8 січня 2020 року внаслідок збиття літака МАУ в небі над Тегераном, по $150 тис. компенсації.

Іранська делегація також звернулася до МЗС України з проханням довести цю інформацію до відома родичів загиблих українців, повідомило у соцмережі посольство Ісламської Республіки Іран в Україні.

Таких домовленостей досягнуто під час третього туру перемовин щодо катастрофи літака рейсу PS752.

Сторони обговорили широкий спектр проблем, які стосувалися кримінальних проваджень та технічних питань, зокрема авіаційних, та питань безпеки польотів, а також остаточний звіт Ірану.

Водночас під час перемовин виникли розбіжності через те, що українська делегація повідомила про створення спільної групи разом з трьома іншими країнами, які мають відношення до цієї катастрофи. Іранська сторона заявила, що не визнає цієї групи як сторони перемовин.

Тому Київ та Тегеран домовилися про ще один тур переговорів.

Катастрофа МАУ в Ірані

8 січня 2020 року іранські військові збили літак МАУ в небі над Тегераном . Усі 176 пасажирів рейсу загинули, серед них – 11 українців.

Лише у квітні 2021 року у справі про катастрофу МАУ в Ірані оголосили звинувачення 10 іранським посадовцям.

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