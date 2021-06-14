В Харькове прошли испытания аэрозольного генератора, который может использоваться для маскировки вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины.

Последний этап испытаний проводили на полигоне Военного института танковых войск НТУ Харьковского полетехнического института.

Разработчиками изобретения является группа преподавателей харьковской политехники, которые работали над созданием генератора целый год, между собой исследователи называют его “диводимоагрегатом”.

Технология распыляет определенное вещество, которое имеет вид тумана, на большие территории, также прибор можно использовать для прикрытия движения военных на определенной территории.

Об этом рассказал один из разработчиков Константин Коритченко и добавил, что особенностью генератора является простая конструкция, мобильность, а также высокая эффективность использования даже в сверхсложных условиях.

— Изучая опыт российско-украинской войны, наша научная группа поняла, какой вред наносят враждебные БПЛА. Наш генератор позволяет создавать такие аэрозольные завесы над боевыми машинами, что исключает выявления боевой техники из воздуха, — отметил он.

Теперь диводимоагрегат отправится на столичную выставку Оружие и безопасность — 2021.

БТР-морпех

В начале июня военные ВСУ провели испытания нового БТР-4Е, который предназначен для передвижения по воде и выполнения соответствующих задач.

Фото, видео испытаний удивительной техники смотрите в материале Фактов ICTV.

Источник: АрміяInform

Фото: АрміяInform