У Харкові пройшли випробування аерозольного генератора, який може використовуватись для маскування озброєння та військової техніки Збройних сил України.

Останній етап випробувань проводили на полігоні Військового інституту танкових військ НТУ Харківський політехнічний інститут.

Розробниками винаходу є група викладачів харківської політехніки, які працювали над створення генератора цілий рік, між собою дослідники називають його “диводимоагрегатом”.

Технологія розпиляє певну речовину, яка має вигляд туману, на великі території, також прилад можна використовувати для прикриття руху військових певною територією.

Про це розповів один з розробників Костянтин Коритченко, та додав, що особливістю генератора є проста конструкція, мобільність, а також висока ефективність використання навіть у надскладних умовах.

– Вивчаючи досвід російсько-української війни, наша наукова група зрозуміла, яку шкоду наносять ворожі БПЛА. Наш генератор дозволяє створювати такі аерозольні завіси над бойовими машинами, що унеможливлює виявлення бойової техніки з повітря, – зазначив він.

Тепер “диводимоагрегат” вирушить на столичну виставку Зброя та безпека – 2021.

БТР-морпіх

На початку червня військові ЗСУ провели випробування нового БТР-4Е, призначеного для пересування по воді і виконання відповідних завдань.

Фото, відео випробувань дивовижної техніки дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: АрміяInform

Фото: АрміяInform