Кто должен обновить заявления на получение субсидии — разъяснения Лазебной

С мая 2021 года автоматически пересчитываются субсидии для около 2,5 млн хозяйств, то есть им не нужно подавать новые декларации. Однако есть исключения — они касаются около 400-500 тыс. домохозяйств, владельцам которым надо подтвердить факт регистрации места жительства.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире одного из телеканалов.

— Действительно правительство в мае сформулировало, для кого автоматически перечисляются субсидии. Поэтому у нас есть около 2,5 млн хозяйств, для которых не нужно будет ходить и подавать новые декларации — за них это сделают органы соцзащиты. Информация о получателях этих субсидий будет верифицирована Минфином, — подчеркнула она.

По ее словам, если имущественные позиции не изменились, субсидия будет переназначение.

В то же время есть 400-500 тыс. домохозяйств, которым нужно подтвердить факт регистрации места жительства.

Лазебная уточнила, что информация по таким людям есть на сайте Минсоцполитики.

— Они должны принести документы или в Центр предоставления админуслуг, а если они живут в маленьких общинах — в отдел, где предоставляется административная поддержка. Они должны подать соответствующие документы — заявление и декларацию, — уточнила министр.

С мая 2021 года действуют новые правила назначения субсидий в Украине.

В частности, без помощи от государства останутся граждане, имеющие на банковском счету более 100 тыс. грн, купили новую машину или валюту на сумму свыше 50 тыс. грн за один раз.