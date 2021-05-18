Какие документы нужны для переоформления субсидии — пояснение Минсоцполитики

Для переоформления субсидии в 2021 году украинцам нужно подать заявку и декларацию о доходах. Автоматического переоформления в стране не предусмотрено.

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко во время брифинга.

— В 2020 году в отопительный сезон приняли решение об автоматическом переназначения субсидий. В этом году для переоформления жилищной субсидии на следующий период необходимо подать форму заявления и декларации, — объяснил он.

Музыченко подчеркнул, что никакого дополнительного документа на получение субсидий подавать не нужно. В то же время перечень документов остается стабилен.

Кроме того, он отметил, что на сегодня есть много возможностей и путей подачи соответствующих документов.

— Во-первых, с учетом децентрализации власти и передачи полномочий на места, этим вопросом сейчас занимаются территориальные общины, в том числе старостинские округа, — сказал замминистра.

Также документы можно подать до 1 сентября в местный орган социальной защиты, или же заполнить их самостоятельно и отправить по почте.

Между тем Минсополитики скоро запустит обновленный сайт, где можно оформить субсидию онлайн.

Кроме того, в Минсоцполитики назвали новые условия назначения субсидии.

В частности, оплата коммунальных и медицинских услуг или обучения не учитывается при назначении жилищной субсидии.