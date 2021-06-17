Хто має поновити заяви на отримання субсидії – роз’яснення Лазебної

З травня 2021 року автоматично перераховуються субсидії для близько 2,5 млн господарств, тобто їм не треба подавати нові декларації. Проте є винятки – вони стосуються близько 400-500 тис. домогосподаств, власникам яким треба підтвердити факт реєстрації місця проживання.

Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі одного з телеканалів.

– Дійсно уряд у травні сформулював, для кого автоматично перераховуються субсидії. Відтак у нас є близько 2,5 млн господарств, для яких не потрібно буде ходити і подавати нові декларації – за них це зроблять органи соцзахисту. Інформація про одержувачів цих субсидій буде верифікована Мінфіном, – наголосила вона.

За її словами, якщо майнові позиції не змінилися, субсидію буде перепризначено.

Водночас є 400-500 тис. домогосподарств, яким треба підтвердити факт реєстрації місця проживання.

Лазебна уточнила, що інформація щодо таких людей є на сайті Мінсоцполітики.

– Вони мають принести документи або в Центр надання адмінпослуг, а якщо вони живуть в маленьких громадах – у відділ, де надається адміністративна підтримка. Вони мають подати відповідні документи – заяву та декларацію, – уточнила міністр.

Із травня 2021 року діють нові правила призначення субсидій в Україні.

Зокрема, без допомоги від держави залишаться громадяни, які мають на банківському рахунку понад 100 тис. грн, купили нову автівку або ж валюту на суму понад 50 тис. грн за один раз.