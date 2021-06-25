Киевский суд взял под стражу экс-министра Рудьковского

Киевский апелляционный суд взял под стражу бывшего министра транспорта и связи Украины Николая Рудьковского.

Коллегия судей рассмотрела апелляционные жалобы, согласно которым экс-министру избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Согласно новому постановлению, Рудьковскому избрали новую меру пресечения — подозреваемого взяли под стражу в зале суда.

25 февраля следователи раскрыли дело о похищении народного депутата от фракции Слуга народа Олега Семинского, совершенное в 2012 году.

Открыто уголовное производство по статье 127 (Пытки), статье 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и статье 189 (Вымогательство) УК Украины.

Пятерым людям объявили о подозрении по этому делу. Николай Рудьковский проходит по уголовному производству как организатор похищения.

Руководителя компании Нафтогазвидобування похитили в 2012 году. Правонарушители устроили подставное ДТП, схватили Олега Семинского и удержали около трех лет. В мае 2015 года похитители отпустили народного депутата.