Київський суд взяв під варту екс-міністра Рудьковського

Київський апеляційний суд взяв під варту колишнього міністра транспорту та зв’язку України Миколу Рудьковського.

Колегія суддів розглянула апеляційні скарги, згідно з якими екс-міністру обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Згідно з новою постановою, Рудьковському обрали новий запобіжний захід – підозрюваного взяли під варту в залі суду.

25 лютого слідчі розкрили справу про викрадення народного депутата від фракції Слуга народу Олега Семінського, вчиненого у 2012 році.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 127 (Катування), статтею 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та статтею 189 (Вимагання) КК України.

П’ятьом людям оголосили про підозру у цій справі. Микола Рудьковський проходить у кримінальному провадженні як організатор викрадення.

Керівника компанії Нафтогазвидобування викрали у 2012 році. Правопорушники влаштували підставну ДТП, схопили Олега Семінського та утримували близько трьох років. У травні 2015 року викрадачі відпустили народного депутата.