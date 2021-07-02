Скандал в Минобороны — Андрей Таран получил туфли в подарок

1 июля Министерство обороны Украины обнародовало фото подготовки к торжественному параду по случаю Дня Независимости на котором курсантки идут в обуви на каблуках.

Так называемую военную коробку должны представлять курсантки Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, которые пойдут без оружия и не в военной обуви.

Такое решение вызвало волну негатива в обществе, через сутки комментарии под своим постом Минобороны заблокировало.

Украинцы сравнивали новую форму с униформой в Северной Корее и называли это открытым проявлением сексизма.

В пятницу, 2 июля, в начале часа вопросов к правительству народная депутат Елена Кондратюк выразила возмущение этим фактом и назвала такую ситуацию неуважением к ВСУ и женщинам-военнослужащим.

— Сегодня в ВСУ служат более 31 тыс. женщин, из них более 4 тыс. являются офицерами, статус участников боевых действий получили более 13 тыс. Вы знаете, сколько женщин после этих изменений вдохновились пойти служить в Вооруженные силы Украины и как можно опорочить эту простую идею — вдохновение. Это провести парад к 30-летию нашей независимости, где женщины-военные должны шагать на каблуках, — заявила Кондратюк.

Кондратюк обратилась к министру обороны Украины с требованием провести служебное расследование и доложить обществу о том, кто принял такое решение, а также публично извиниться перед женщинами.

В знак своего протеста депутаты, которые поддержали Кондратюк “подарили” министру обороны Андрею Тарану женские красные туфли на высоких каблуках.

Парад на каблуках: Минобороны попало в скандал из-за курсанток в туфлях / 1 фотография

В Facebook депутат еще раз обратилась к Министерству обороны и предложила чиновникам лично пройтись по Крещатику в туфлях на каблуках

— Предлагаю тем мужчинам, чиновникам Минобороны, которые это придумали, самым надеть каблуки для участия в военном параде и пройтись в них по Крещатику вместе с нашими женщинами-военными, — отреагировала Кондратюк.

Возмутились такой униформой и другие должностные лица.

— Почему женщин превращают в каких-то карнавальных кукол, которые должны каким-то образом развлекать толпу? — сказал нардеп Алексей Жмеренецкий.

Заместитель Верховной Рады Елена Кондратюк и группа народных депутатов во время выступления требовали отменить постановление, которое унижает достоинство женщин, служащих в Вооруженных силах Украины.

Была удивлена новостью о параде на каблуках и глава комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе. Политик отметила, что парады проводят для того, чтобы продемонстрировать уважение и любовь к армии.

— Мы строим натовскую армию или сексистский заповедник совка? Неужели в Минобороны не знают, что на войне девушки ходят в берцах, — отреагировала Климпуш-Цинцадзе.

Заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук обратила внимание на проблемы обеспечения женщин-военнослужащих нормальной одеждой и предметами гигиены, которые даже не входят в план закупок, но ажиотаж вокруг этого вопроса считается излишним. По мнению депутата, это не поможет решить проблемы женщин в армии.

Фото: Минобороны, Армияинформ, Ирина Геращенко