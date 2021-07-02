Скандал у Міноборони – Андрій Таран отримав туфлі в подарунок

1 липня Міністерство оборони України оприлюднило фото підготовки до урочистого параду із нагоди Дня Незалежності, на якому курсантки крокують у взутті на підборах.

Так звану військову коробку мають представляти курсантки Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які крокуватимуть без зброї та не у військовому взутті.

Таке рішення викликало хвилю негатива у суспільстві, через добу коментарі під постом Міноборони заблокувало.

Українці порівнювали нову форму з уніформою в Північній Кореї та називали це відкритим проявом сексизму.

У п’ятницю, 2 липня, до початку години запитань до уряду народний депутат Олена Кондратюк висловила обурення цим фактом і назвала таку ситуацію неповагою до ЗСУ та жінок-військовослужбовців.

– Сьогодні у ЗСУ служать понад 31 тис. жінок, з них понад 4 тис. є офіцерками, статус учасниць бойових дій отримали понад 13 тис. Ви знаєте, скільки жінок після цих змін надихнулися піти служити до Збройних сил України і як можна спаплюжити цю просту ідею – натхнення. Це провести парад до 30-річчя нашої незалежності, де жінки-військові повинні крокувати на підборах, – заявила Кондратюк.

Кондратюк звернулась до міністра оборони України із вимогою провести службове розслідування та доповісти суспільству про те, хто прийняв таке рішення, а також публічно вибачитись перед жінками.

На знак свого протесту депутати, які підтримали Кондратюк, подарували міністру оборони Андрію Тарану жіночі червоні туфлі на високих підборах.

У Facebook депутат ще раз звернулася до Міністерства оборони та запропонувала посадовцям особисто пройтися Хрещатиком у туфлях на підборах

– Пропоную тим чоловікам, чиновникам Міноборони, які це придумали, самим вдягти підбори для участі у військовому параді і пройтися в них Хрещатиком разом із нашими жінками-військовими, – відреагувала Кондратюк.

Обурились такою уніформою і інші посадовці.

– Чому жінок перетворюють на якихось карнавальних ляльок, які повинні якимось чином розважати натовп? – сказав нардеп Олексій Жмеренецький.

Заступник Верховної Ради Олена Кондратюк та група народних депутатів під час виступу вимагали скасувати постанову, яка принижує гідність жінок, що служать у Збройних силах України.

Здивована новиною про парад на підборах і голова Комітету Верховної ради з питань інтеграції України в ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе. Політик наголосила, що паради проводять для того, щоб продемонструвати повагу та любов до армії.

– Ми будуємо натовську армію чи сексистський заповідник совка? Невже в Міноборони не знають, що на війні дівчата ходять у берцях, – відреагувала Климпуш-Цинцадзе.

Заступник голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук звернула увагу на проблеми забезпечення жінок-військовослужбовців нормальним одягом та предметами гігієни, які навіть не входять у план закупівель, але ажіотаж навколо цього питання вважається зайвим. На думку депутата, це не допоможе вирішити проблеми, які мають жінки у армії.

Фото: Мінобороныи, Арміяінформ, Ірина Геращенко