Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщила, что их камера попала под обстрел в результате нарушения боевиками режима прекращения огня.

Инцидент произошел на территории Донецкой области, которую в настоящее время контролируют незаконные вооруженные формирования, недалеко от шахты Октябрьская.

Патруль миссии прибыл туда 2 июля, чтобы осуществить техническое обслуживание камеры системы видеонаблюдения Специальной мониторинговой миссии.

Наблюдатели осмотрели неисправную камеру и заметили отверстия в передней и задней частях.

Специалисты установили, что причиной неисправности и отверстия в камере стало возможное попадание в нее из стрелкового оружия.

Камера начала работать со сбоями 18 июня, когда ОБСЕ утратила возможность дистанционно ее вращать.

Вечером 28 июня Миссия окончательно потеряла видеосигнал и связь с этой камерой, на данный момент поврежденный видеофиксатор заменили.

В своем отчете ОБСЕ сообщает, что боевики не впервые проявили интерес к этой камере.

17 июня, то есть накануне того, как камера впервые начала работать со сбоями, наблюдатели зафиксировали двух мужчин в одежде военного типа.

Они закрепили к мачте, на которую установлена ​​камера, неизвестную металлическую рамку с предметом, который похож на купольный кожух видеокамеры.

Тогда миссия отключила камеру, чтобы не допустить вмешательства боевиков в мониторинг.