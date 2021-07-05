Організація з безпеки і співробітництва в Європі повідомила, що їхня камера потрапила під обстріл внаслідок порушення бойовиками режиму припинення вогню.

Інцидент стався на території Донецької області, яку наразі контролюють незаконні збройні формування, неподалік шахти Жовтнева.

Патруль місії прибув туди 2 липня, щоб здійснити технічне обслуговування камери системи відеоспостереження Спеціальної моніторингової місії.

Спостерігачі оглянули несправну камеру і помітили отвори у передній та задній частинах.

Фахівці встановили, що причиною несправності та отвору у камері стало ймовірне потрапляння в неї зі стрілецької зброї.

Камера почала працювати зі збоями 18 червня, коли ОБСЄ втратила можливість дистанційно її обертати.

Увечері 28 червня місія остаточно втратила відеосигнал та зв’язок із цією камерою, наразі пошкоджений відеофіксатор замінили.

У своєму звіті ОБСЄ повідомляє, що бойовики не вперше виявили інтерес до цієї камери.

17 червня, тобто напередодні того, як камера вперше почала працювати зі збоями, спостерігачі зафіксували двох чоловіків у одязі військового типу.

Вони закріпили до щогли, на яку встановлено камеру, невідому металеву рамку із предметом, схожим на купольний кожух відеокамери.

Тоді місія відключила камеру, щоб не допустити втручання бойовиків у моніторинг.