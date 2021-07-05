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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Украинцев не пустили на борт авиарейса Познань-Одесса: МИД проверит информацию

Ryanair

В МИД Украины обещают проверить информацию, распространенную накануне польскими СМИ о том, что пилот авиакомпании Ryanair не пускал на борт самолета рейса Познань-Одесса 30 украинцев.

Этим вопросом займется консульство Украины в Польше.

Накануне польские СМИ сообщили о скандале в аэропорту Познани. По их данным, рейс FR6705 ирландской авиакомпании Ryanair в Одессу вылетел с часовой задержкой потому, что якобы пилот не пускал украинских пассажиров на борт, хотя наши граждане прошли процедуру регистрации.

В администрации аэропорта уже заявили, что ничего не знают о том, что кто-либо из членов экипажа вел себя ненадлежащим образом по отношению к пассажирам.

А задержку с вылетом объяснили техническими сбоями.

– Мы не знаем подробностей. Ситуация расследуется, – сказали в аэропорту.

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Источник: УНН

Фото: Dreamstime

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