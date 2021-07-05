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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Українців не пустили на борт авіарейсу Познань-Одеса: МЗС перевірить інформацію

Ryanair

В МЗС України обіцяють перевірити інформацію, поширену напередодні польськими ЗМІ про те, що пілот авіакомпанії Ryanair не пускав на борт літака рейсу Познань-Одеса 30 українців.

Цим питанням займеться консульство України у Польщі.

Напередодні польські ЗМІ повідомили про скандал в аеропорту Познані. За їх даними, рейс FR6705 ірландської авіакомпанії Ryanair до Одеси вилетів з годинною затримкою через те, що нібито пілот не пускав українських пасажирів на борт, хоча наші громадяни пройшли процедуру реєстрації.

В адміністрації аеропорту вже заявили, що нічого не знають про те, що хтось з членів екіпажу поводився неналежним чином щодо пасажирів.

А затримку з вильотом пояснили технічними збоями.

– Ми не знаємо подробиць. Ситуація розслідується, – сказали в аеропорту.

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Джерело: УНН

Фото: Dreamstime

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