В МЗС України обіцяють перевірити інформацію, поширену напередодні польськими ЗМІ про те, що пілот авіакомпанії Ryanair не пускав на борт літака рейсу Познань-Одеса 30 українців.

Цим питанням займеться консульство України у Польщі.

Напередодні польські ЗМІ повідомили про скандал в аеропорту Познані. За їх даними, рейс FR6705 ірландської авіакомпанії Ryanair до Одеси вилетів з годинною затримкою через те, що нібито пілот не пускав українських пасажирів на борт, хоча наші громадяни пройшли процедуру реєстрації.

В адміністрації аеропорту вже заявили, що нічого не знають про те, що хтось з членів екіпажу поводився неналежним чином щодо пасажирів.

А затримку з вильотом пояснили технічними збоями.

– Ми не знаємо подробиць. Ситуація розслідується, – сказали в аеропорту.