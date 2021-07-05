Потоп в Одессе: авто плывут по затопленным улицам — ВИДЕО

В Одессе в результате обильных дождей выпало 24,4 мм осадков, официальный сайт городской власти сообщает, что ливень продолжается с вечера 4 июля.

По состоянию на утро 5 июля в городе подтоплено несколько улиц, в частности Водопроводная, Балковская, Среднефонтанская, Армейская, Инглези, Приморская, Мельницкая, часть центра города, а также переулок Высокого.

В Одессе выпала двухнедельная норма осадков: авто плывут по затопленным улицам / 3 фотографии

Количество осадков, выпавших за сутки, равно полумесячной норме, сообщают в горсовете.

В результате подтопления маршрут троллейбуса №8 сократили до улицы Химической, также есть сбои в работе трамвая №20. Вместо него будут курсировать маршрутные такси.

По данным горсовета, мощностей коммунальных служб оказалось недостаточно, даже при системной работе.

Сейчас коммунальщики активно прочищают забитые ливневки.

В сети тем временем появляются видео от владельцев авто, которые буквально плывут по Балковской улице.

Фото: Горсовет