Потоп в Одессе: авто плывут по затопленным улицам — ВИДЕО

В Одессе в результате обильных дождей выпало 24,4 мм осадков, официальный сайт городской власти сообщает, что ливень продолжается с вечера 4 июля.
По состоянию на утро 5 июля в городе подтоплено несколько улиц, в частности Водопроводная, Балковская, Среднефонтанская, Армейская, Инглези, Приморская, Мельницкая, часть центра города, а также переулок Высокого.
Количество осадков, выпавших за сутки, равно полумесячной норме, сообщают в горсовете.
В результате подтопления маршрут троллейбуса №8 сократили до улицы Химической, также есть сбои в работе трамвая №20. Вместо него будут курсировать маршрутные такси.
По данным горсовета, мощностей коммунальных служб оказалось недостаточно, даже при системной работе.
Сейчас коммунальщики активно прочищают забитые ливневки.
В сети тем временем появляются видео от владельцев авто, которые буквально плывут по Балковской улице.
Фото: Горсовет