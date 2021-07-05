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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

В Одесі випала двотижнева норма опадів: авто пливуть затопленими вулицями

В Одесі випала двотижнева норма опадів: авто пливуть затопленими вулицями

В Одесі внаслідок рясних дощів випало 24,4 мм опадів, офіційний сайт міської влади повідомляє, що злива триває із вечора 4 липня.

Станом на ранок 5 липня у місті підтоплено декілька вулиць, зокрема Водопровідну, Балківську, Середньофонтанську, Армійську, Інглезі, Приморську, Мельницьку, частину центру міста, а також провулок Високого.

Потоп в Одесі: авто пливуть затопленими вулицями – ВІДЕО
Потоп в Одесі: авто пливуть затопленими вулицями – ВІДЕО
Потоп в Одесі: авто пливуть затопленими вулицями – ВІДЕО
Потоп в Одесі: авто пливуть затопленими вулицями – ВІДЕО
Потоп в Одесі: авто пливуть затопленими вулицями – ВІДЕО
Потоп в Одесі: авто пливуть затопленими вулицями – ВІДЕО
В Одесі випала двотижнева норма опадів: авто пливуть затопленими вулицями / 3 фотографии

Кількість опадів, що випала за добу, дорівнює півмісячній нормі, повідомляють у міськраді.

Внаслідок підтоплення маршрут тролейбусу №8 скоротили до вулиці Хімічної, також є збої у роботі трамваю №20. Замість нього курсуватимуть маршрутні таксі.

За даними міськради, потужностей комунальних служб виявилось недостатньо, навіть за системної роботи.

Наразі комунальники активно прочищають забиті дощоприймачі.

У мережі тим часом з’являються відео від власників авто, які буквально пливуть Балківською вулицею.

Фото: Міськрада

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