Субсидию на отопительный период переназначат автоматически без обращений граждан для большинства домохозяйств, которые ее получали.

В Минсоцполитики напомнили, что решение о назначении помощи на следующий период принимается органами социальной защиты населения, после того как Министерство финансов проверит данные относительно получателей выплат на соответствие условиям имущественного и материального положения.

Поэтому отказать в субсидии могут, если:

на депозитных счетах гражданина есть более 100 тыс. грн;

в собственности есть более чем одно жилое помещение (квартира, дом);

в собственности есть два и более транспортных средства, с даты выпуска которых прошло менее 15 лет;

в течение 12 месяцев перед назначением жилищной субсидии на сумму, превышающую 50 тыс. грн, за один раз покупали недвижимость, транспортное средство, ценные бумаги и другие виртуальные активы.

Всего с мая 2021 года автоматически перечисляются субсидии для около 2,5 млн хозяйств, то есть им не нужно подавать новые декларации. Кому необходимо обновить заявления на получение помощи — читайте в нашем материале.