Субсидію на опалювальний період перепризначать автоматично без звернень громадян для більшості домогосподарств, які її отримували.

У Мінсоцполітики нагадали, що рішення щодо призначення допомоги на наступний період ухвалюється органами соціального захисту населення після того, як Міністерство фінансів перевірить дані щодо одержувачів виплат на відповідність умовам майнового і матеріального стану.

Тому відмовити у субсидії можуть, якщо:

на депозитних рахунках громадянина є понад 100 тис. грн;

у власності є більше одного житлового приміщення (квартири, будинку);

у власності є два і більше транспортних засобів, з дати випуску яких минуло менше 15 років;

протягом 12 місяців перед призначенням житлової субсидії на суму, яка перевищує 50 тис. грн, за один раз купували нерухоме майно, транспортний засіб, цінні папери та інші віртуальні активи.

Загалом з травня 2021 року автоматично перераховуються субсидії для близько 2,5 млн господарств, тобто їм не потрібно подавати нові декларації. Кому необхідно поновити заяви на отримання допомоги – читайте у нашому матеріалі.