Тарифы на отопление и водоснабжение с начала нового отопительного сезона в Украине вырастут на 40-60%. Об этом во время брифинга заявил глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

По словам эксперта, в разных городах новые тарифы на отопление вырастут по-разному.

Тарифы на коммуналку 2021 — где будет дороже

Как прогнозирует Олег Попенко, в Полтаве коммунальные тарифы повысятся на 36%, в Староконстантинове (Хмельницкая область) — на 63%. В Одессе ожидается повышение на 56%, а в Тернополе — на 70%.

Попенко пояснил, что разница тарифов на коммуналку зависит от того, как за последнее время менялись цены. В качестве примера он приводит Черновцы. Город ожидает значительное повышение тарифов на отопление — жители будут платить примерно 50 грн за кв м, ведь в течение длительного времени теплокоммунэнерго уменьшало цены.

Попенко назвал несколько причин повышения тарифов на коммуналку в 2021 году. Главный фактор — это формирование новых цен на газ для теплокоммунэнерго и изменение ПСО.

Также на рост цен повлияли изменения условий поставки для теплокоммунэнерго, в частности введение 100% предоплаты. Эксперт объяснил — предприятия просто не могут себе позволить это из-за своей убыточности.

Попенко посчитал, сколько примерно будет стоить отопление для украинцев в новом сезоне: