Тарифи на опалення та водопостачання з початку нового опалювального сезону в Україні зростуть на 40-60%. Про це під час брифінгу заявив очільник департаменту житлово-комунальної інфраструктури Громадської ради при КМДА Олег Попенко.
За словами експерта, у різних містах нові тарифи на опалення зростуть по-різному.
Тарифи на комуналку 2021 – де буде дорожче
Як прогнозує Олег Попенко, у Полтаві комунальні тарифи підвищаться на 36%, у Старокостянтинові (Хмельниччина) – на 63%. В Одесі очікується підвищення на 56%, а у Тернополі – на 70%.
Попенко пояснив, що різниця тарифів на комуналку залежить від того, як за останній час змінювалися ціни. Як приклад він наводить Чернівці. Місто очікує значне підвищення тарифів на опалення – мешканці платитимуть приблизно 50 грн за кв м, адже протягом тривалого часу теплокомуненерго зменшувало ціни.
Попенко назвав кілька причин підвищення тарифів на комуналку у 2021 році. Головний фактор – це формування нових цін на газ для теплокомуненерго та зміна ПСО.
Також на зростання цін вплинули зміни умов постачання для теплокомуненерго, зокрема запровадження 100% передоплати. Експерт пояснив – підприємства просто не можуть собі дозволити це через свою збитковість.
Попенко порахував, скільки приблизно коштуватиме опалення для українців у новому сезоні:
- За однокімнатну квартиру доведеться заплатити близько 2 тис. грн;
- За двокімнатну – 3 150 тис. грн;
- За трикімнатну – 4 тис. грн.