Тарифи на опалення та водопостачання з початку нового опалювального сезону в Україні зростуть на 40-60%. Про це під час брифінгу заявив очільник департаменту житлово-комунальної інфраструктури Громадської ради при КМДА Олег Попенко.

За словами експерта, у різних містах нові тарифи на опалення зростуть по-різному.

Тарифи на комуналку 2021 – де буде дорожче

Як прогнозує Олег Попенко, у Полтаві комунальні тарифи підвищаться на 36%, у Старокостянтинові (Хмельниччина) – на 63%. В Одесі очікується підвищення на 56%, а у Тернополі – на 70%.

Попенко пояснив, що різниця тарифів на комуналку залежить від того, як за останній час змінювалися ціни. Як приклад він наводить Чернівці. Місто очікує значне підвищення тарифів на опалення – мешканці платитимуть приблизно 50 грн за кв м, адже протягом тривалого часу теплокомуненерго зменшувало ціни.

Попенко назвав кілька причин підвищення тарифів на комуналку у 2021 році. Головний фактор – це формування нових цін на газ для теплокомуненерго та зміна ПСО.

Також на зростання цін вплинули зміни умов постачання для теплокомуненерго, зокрема запровадження 100% передоплати. Експерт пояснив – підприємства просто не можуть собі дозволити це через свою збитковість.

Попенко порахував, скільки приблизно коштуватиме опалення для українців у новому сезоні: