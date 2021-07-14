Хакеры замаскировали фишинговый сайт под портал президента Украины

Неизвестные злоумышленники создали фишинговый сайт, который имитирует официальный портал президента Украины.

Соответствующую интернет-страницу обнаружила правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA.

Специалисты Государственной службы спецсвязи уже блокировали вредоносные сайты, которые были зарегистрированы на одном из крупнейших российских хостов.

— Фишинговые сайты имитировали страницы органов госвласти, известных брендов и компаний. Они повторяли графическое оформление и структуру реальных сайтов, но отличались от них своим доменным именем. Там размещались ссылки, с которых на компьютер скачивались зараженные файлы, — рассказал глава Госцентра киберзащиты Андрей Кузьмич.

По его словам, киберпреступники используют подобный инструмент, чтобы распространять вредоносное программное обеспечение.

Специалист также рекомендовал не открывать электронные письма, которые пришли с подозрительных адресов, а также не переходить по ссылкам на неизвестных сайтах и не скачивать оттуда никаких файлов.