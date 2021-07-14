Хакери замаскували фішинговий сайт під портал президента України

Невідомі зловмисники створили фішинговий сайт, що імітує офіційний портал Президента України.

Відповідну інтернет-сторінку виявила урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA.

Фахівці Державної служби спецзв’язку вже блокували шкідливі сайти, що зареєстровані на одному з найбільших російських хостів.

– Фішингові сайти імітували сторінки органів держвлади, відомих брендів та компаній. Вони повторювали графічне оформлення та структуру реальних сайтів, але відрізнялися від них своїм доменним ім’ям. Там розміщувалися посилання, з яких на комп’ютер скачували заражені файли, – розповів голова Держцентру кіберзахисту Андрій Кузьмич.

За його словами, кіберзлочинці використовують подібний інструмент, щоб поширювати шкідливе програмне забезпечення.

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Фахівець також рекомендував не відкривати електронні листи, що прийшли з підозрілих адрес, а також не переходити за посиланнями на невідомі сайти й не завантажувати звідти жодних файлів.