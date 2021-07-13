На днях температура в Украине повысится до аномальных значений из-за антициклона, центр которого находится над территорией России.

Начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко прогнозирует, что с 15 до 18 июля жара усилится до +39.

По ее словам, снижение температуры до более комфортных +30 возможно не ранее 20-21 июля.

– Сейчас погоду в Украине формирует высотный антициклон. Его центр находится в РФ. Но это огромное образование, которое влияет на погоду большей части территории, – рассказала Адаменко.

Синоптик говорит, что в эти дни прохладнее будет только на Западе Украины, там возможны небольшие дожди.

Однако такая погода способствует хорошему урожаю, прежде всего ранних зерновых.

– Волна тепла, которая накрыла Украину, пришлась уже на тот период, когда урожай созрел. Теперь главное – его собрать, а условия для сбора при таких температурах идеальные, – объяснила синоптик. Однако, по ее словам, жара и отсутствие дождей могут представлять угрозу для урожая поздних культур – кукурузы, подсолнуха и сои.