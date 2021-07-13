Днями температура в Україні підвищиться до аномальних значень через антициклон, центр якого перебуває над територією Росії.

Керівник відділу агрометеорології Українського гідрометцентру Тетяна Адаменко прогнозує, що з 15 до 18 липня спека посилиться до +39.

За її словами, зниження температури до більш комфортних +30 можливе не раніше 20-21 липня.

– Нині погоду в Україні формує висотний антициклон. Його центр знаходиться в РФ. Але це величезне формування, яке впливає на погоду більшої частини території, – розповіла Адаменко.

Синоптик каже, що в ці дні прохолодніше буде тільки на Заході України, там можливі невеликі дощі.

Однак така погода сприяє гарному врожаю, передусім ранніх зернових.

– Хвиля тепла, яка накрила Україну, припала вже на той період, коли урожай дозрів. Тепер головне – його зібрати, а умови для збору за таких температурах ідеальні, – пояснила синоптик. Однак, за її словами, спека і відсутність дощів можуть становити загрозу для врожаю пізніх культур – кукурудзи, соняшнику та сої.