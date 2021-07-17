На всех пляжах Киева запретили купаться

С сегодняшнего дня, 17 июля, на всех пляжах в Киеве вывесили красные флаги. Это означает, что гражданам запрещено купаться на пляжах столицы.

Об этом сообщает коммунальное предприятие Плесо, подчиненное исполнительному органу КГГА по охране, содержанию и эксплуатации водного фонда Киева.

В пресс-службе КП Плесо отметили, что такое решение принято с профилактической целью, поскольку в условиях длительной аномальной жары в воде активно размножаются сине-зеленые водоросли, которые потребляют кислород из воды и выделяют токсичные вещества.

В результате уровень растворенного кислорода в воде снижается, а это является предпосылкой для замора рыбы. В таких обстоятельствах санитарное качество воды значительно ухудшается.

По этой причине на всех 14 пляжах Киева сейчас запрещено купаться. В то же время на берегу можно по-прежнему отдыхать или загорать.

Плесо призывает украинцев сообщать об обнаружении фактов массового замора рыбы в водных объектах Киева, чтобы коммунальное предприятие совершило оперативные действия.