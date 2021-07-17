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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

На всіх пляжах Києва заборонили купатися

На всіх пляжах Києва заборонили купатися

Відсьогодні, 17 липня, на всіх пляжах у місті Києві вивішали червоні прапори. Це означає, що громадянам заборонено купатися на пляжах столиці.

Про це повідомляє комунальне підприємство Плесо, підпорядковане виконавчому органу КМДА з охорони, утримання та експлуатації водного фонду Києва.

У прес-службі КП Плесо зазначили, що таке рішення ухвалили з профілактичною метою, оскільки в умовах тривалої аномальної спеки у воді активно розмножуються сино-зелені водорості, які споживають кисень з води та виділяють токсичні речовини.

У результаті рівень розчиненого кисню у воді знижується, а це є передумовою для замору риби. У таких умовах санітарна якість води значно погіршується.

З цієї причини на всіх 14 пляжах Києва наразі заборонено купатися. Водночас на березі можна як і раніше відпочивати або засмагати.

Плесо закликає українців повідомляти про виявлення фактів масового замору риби у водних об’єктах Києва, щоб комунальне підприємство вжило оперативних заходів.

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Фото: Pexels

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