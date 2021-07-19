В понедельник, 19 июля, на Киев обрушилась непогода. Около 12.00 город начало буквально заливать водой, в результате чего многие улицы затоплены, а движение транспорта временно перекрывали.

Очевидцы ливня в Киеве постят в соцсетях фото и видео затопленных улиц.

Из-за значительных осадков на проспекте Победы перекрывали движение в направлении на выезд из Киева. Пробки оцениваются в пять баллов.

От ливня пострадали и две станции метро в столице. На вход и выход закрывали станции метро Берестейская и Академгородок вследствие подтопления кассового зала.

У Києві затопило станцію метро «Берестейська», її закрили на вхід та вихід — вода потрапила у касову залу pic.twitter.com/PGHr83bKOG — hromadske (@HromadskeUA) July 19, 2021

В то же время на Академгородке затопило и подземный переход.

Также в Киеве из-за ливня наземный транспорт курсирует без соблюдения графика. Некоторые маршруты задерживаются или меняют свое направление.

По данным Киевавтодора, в городе за полчаса выпала недельная норма осадков.

Сейчас продолжаются работы по ликвидации подтоплений на улицах Палладина, Стеценко, Кирилловской, Автозаводской, площади Героев Бреста, проспекте Победы и др.