У понеділок, 19 липня, на Київ обрушилася негода. Близько 12.00 місто почало заливати водою, внаслідок чого багато вулиць затопило, а рух транспорту тимчасово перекривали.

Очевидці зливи в Києві постять у соцмережах фото та відео затоплених вулиць.

Через значні опади на проспекті Перемоги перекривали рух у напрямку на виїзд із Києва. Затори оцінються у п’ять балів.

Від зливи постраждали і дві станції метро у столиці. На вхід і вихід закривали станції метро Берестейска та Академмістечко через підтоплення касової зали.

У Києві затопило станцію метро «Берестейська», її закрили на вхід та вихід — вода потрапила у касову залу pic.twitter.com/PGHr83bKOG — hromadske (@HromadskeUA) July 19, 2021

Водночас на Академмістечку затопило і підземний перехід.

Також у Києві через зливи наземний транспорт курсує без дотримання графіку. Деякі громадські транспорти затримуються або ж змінюють свій напрямок.

За даними Київавтодору, у місті за півгодини випала тижнева норма опадів.

Наразі тривають роботи із ліквідації підтоплень на вулицях Палладіна, Стеценко, Кирилівській, Автозаводській, площі Героїв Бреста, проспекті Перемоги тощо.