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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Затоплені станції метро та тижнева норма опадів: наслідки негоди у Києві

дощ, негода

У понеділок, 19 липня, на Київ обрушилася негода. Близько 12.00 місто почало заливати водою, внаслідок чого багато вулиць затопило, а рух транспорту тимчасово перекривали.

Очевидці зливи в Києві постять у соцмережах фото та відео затоплених вулиць.

Через значні опади на проспекті Перемоги перекривали рух у напрямку на виїзд із Києва. Затори оцінються у п’ять балів.

Від зливи постраждали і дві станції метро у столиці. На вхід і вихід закривали станції метро Берестейска та Академмістечко через підтоплення касової зали.

Водночас на Академмістечку затопило і підземний перехід.

Також у Києві через зливи наземний транспорт курсує без дотримання графіку. Деякі громадські транспорти затримуються або ж змінюють свій напрямок.

За даними Київавтодору, у місті за півгодини випала тижнева норма опадів.

Наразі тривають роботи із ліквідації підтоплень на вулицях Палладіна, Стеценко, Кирилівській, Автозаводській, площі Героїв Бреста, проспекті Перемоги тощо.

Фото: УНІАН

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