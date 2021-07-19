У понеділок, 19 липня, на Київ обрушилася негода. Близько 12.00 місто почало заливати водою, внаслідок чого багато вулиць затопило, а рух транспорту тимчасово перекривали.
Очевидці зливи в Києві постять у соцмережах фото та відео затоплених вулиць.
Через значні опади на проспекті Перемоги перекривали рух у напрямку на виїзд із Києва. Затори оцінються у п’ять балів.
Від зливи постраждали і дві станції метро у столиці. На вхід і вихід закривали станції метро Берестейска та Академмістечко через підтоплення касової зали.
У Києві затопило станцію метро «Берестейська», її закрили на вхід та вихід — вода потрапила у касову залу pic.twitter.com/PGHr83bKOG
— hromadske (@HromadskeUA) July 19, 2021
Водночас на Академмістечку затопило і підземний перехід.
Академмістечко ???? pic.twitter.com/s7AymkszKK
— Київ Оперативний (@KyivOperativ) July 19, 2021
Також у Києві через зливи наземний транспорт курсує без дотримання графіку. Деякі громадські транспорти затримуються або ж змінюють свій напрямок.
За даними Київавтодору, у місті за півгодини випала тижнева норма опадів.
Наразі тривають роботи із ліквідації підтоплень на вулицях Палладіна, Стеценко, Кирилівській, Автозаводській, площі Героїв Бреста, проспекті Перемоги тощо.