В летних лагерях в Украине в этом году отдохнуло или планирует отдохнуть лишь 12% детей. 57% украинцев оставят отдыхать детей дома, почти половина из них проведет лето за городом у бабушек и дедушек.

Таковы результаты опроса исследовательской компании Gradus Research.

33% респондентов сообщили, что их дети сами не хотят ехать в лагеря, у 25% родителей нет для этого достаточно средств, 22% переживает из-за пандемии коронавируса, 13% не отправят детей в лагерь, потому что у них есть другие планы.

44% из тех, кто таки отправил детей на отдых или только собирается это сделать, больше доверяют государственным и коммунальным заведениям.

29% маленьких украинцев будет отдыхать летом 2021 года в частных лагерях.

Почти все они выбрали заведения в Украине. Лишь 4% будут отдыхать в лагерях за границей.

62% респондентов готовы заплатить за отдых детей от 3 до 10 тыс. грн, 13% – от 10 до 15 тыс. грн и 8% – от 15 до 20 тыс. грн.

– То, что большинство родителей вместо летних лагерей отправляет детей отдохнуть к бабушкам-дедушкам за городом, свидетельствует о том, что сейчас для многих украинских семей вопрос экономии является определяющим. Такой отдых может быть и длительным, и доступным, и иметь долговременный оздоровительный эффект, – отмечает CEO&Founder Gradus Евгения Близнюк.

Социологи опросили тысячу респондентов в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих в городах с населением более 50 тыс. жителей. На вопросы анкеты украинцы отвечали в мобильном приложении gradus.app.

Источник: Gradus Research