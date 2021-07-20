У літніх таборах в Україні цьогоріч відпочило чи планує відпочити лише 12% дітей. 57% українців залишать відпочивати дітей удома, майже половина з них проведе літо за містом у бабусь та дідусів.

Такими є результати опитування дослідницької компанії Gradus Research.

33% респондентів повідомили, що їхні діти самі не хочуть їхати до таборів, у 25% батьків не має для цього достатньо коштів, 22% переймається через пандемію коронавірусу, 13% не повезуть дітей до табору, бо мають інші плани.

44% із тих, хто таки відправив дітей на відпочинок чи тільки збирається це зробити, більше довіряють державним та комунальним закладам.

29% маленьких українців відпочиватиме влітку 2021 року в приватних таборах.

Майже всі вони обрали заклади в Україні. Лише 4% відпочиватимуть у таборах за кордоном.

62% респондентів готові заплатити за відпочинок дітей від 3 до 10 тис. грн, 13% – від 10 до 15 тис. грн, і 8% – від 15 до 20 тис. грн.

– Те, що більшість батьків замість літніх таборів відправляє дітей відпочити до бабусь-дідусів за місто, свідчить про те, що нині для багатьох українських сімей питання економії є визначальним. Такий відпочинок може бути і тривалим, і доступним, і мати довготривалий оздоровчий ефект, – зазначає CEO&Founder Gradus Євгенія Близнюк.

Соціологи опитали тисячу респондентів у віці від 18 до 60 років, які проживають у містах із населенням понад 50 тис. жителів. На запитання анкети українці відповідали в мобільному додатку gradus.app.

Джерело: Gradus Research