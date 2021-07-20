Кабинет министров в этом году планирует обеспечить ноутбуками более 60 тыс. учителей. На эту цель в бюджете предусмотрели 980 млн грн.

Эти ноутбуки будут использоваться во время образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования.

— Благодаря этой субвенции учителя смогут сделать процесс обучения более современным и доступным. Пандемия изменила образовательный процесс — уроки из классов перешли в зум-конференции. Однако, к сожалению, не у всех учителей была техническая возможность обучать детей в таком формате, — сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

В приказе Министерства образования и науки прописаны требования к технике, поэтому компьютеры должны быть высокого качества.

Ожидаемая стоимость одного ноутбука — 20 тыс. грн. Таким образом, с учетом софинансирования, планируется закупить более 60 тыс. ноутбуков. Их закупят на 24 области и для Киева.

МОН и Минцифра уже подготовили письмо-разъяснение для областей, где четко описано, как реализовать закупку ноутбуков.

Использовать субвенцию можно будет на основе софинансирования:

70% — за счет субвенции, 30% — за счет местных бюджетов для Киева, областных бюджетов и бюджетов территориальных общин, где население составляет более 40 тысяч человек;

90% — за счет субвенции, 10% — за счет местных бюджетов для городских территориальных общин, где численность населения составляет менее 40 тысяч человек;

95% — за счет субвенции, 5% — за счет местных бюджетов для сел, поселков, горных населенных пунктов и городов на линии соприкосновения.

Источник: Минцифры