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Факти / Україна / Суспільство
Максим Зайченко |

Уряд закупить ноутбуки для вчителів на майже 1 млрд грн

Жінка з ноутбуком

Кабінет міністрів цьогоріч планує забезпечити ноутбуками понад 60 тис. вчителів. На цю мету в бюджеті передбачили 980 млн грн.

Ці ноутбуки використовуватимуться під час освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти. 

– Завдяки цій субвенції вчителі зможуть зробити процес навчання більш сучасним і доступним. Пандемія змінила освітній процес – уроки з класів перейшли в зум-конференції. Однак, на жаль, не у всіх учителів була технічна можливість навчати дітей в такому форматі, – повідомили в Міністерстві цифрової трансформації. 

У наказі Міністерства освіти та науки прописані вимоги до техніки, тому комп’ютери повинні бути високої якості.

Очікувана вартість одного ноутбука – 20 тис. Грн. Таким чином, з урахуванням співфінансування, планується закупити понад 60 тис. ноутбуків. Їх закуплять на 24 області та для Києва.

МОН і Мінцифра вже підготували лист-роз’яснення для областей, де чітко описано, як реалізувати закупівлю ноутбуків.

Використовувати субвенцію можна буде на основі співфінансування:

  • 70% – коштом субвенції, 30% – коштом місцевих бюджетів для Києва, обласних бюджетів та бюджетів територіальних громад, де населення становить понад 40 тисяч людей;
  • 90% – коштом субвенції, 10% – коштом місцевих бюджетів для міських територіальних громад, де чисельність населення складає менш як 40 тисяч осіб;
  • 95% – коштом субвенції, 5% – коштом місцевих бюджетів для сіл, селищ, гірських населених пунктів і міст на лінії зіткнення.

Джерело: Мінцифри

Фото: Dreamstime

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