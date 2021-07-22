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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Предоставление электронной гарантии на товар: Зеленский подписал закон

Предоставление электронной гарантии на товар: Зеленский подписал закон

Украинцы теперь могут получить эксплуатационные документы и гарантийные обязательства на товар в электронном виде на официальном сайте производителя.

Речь идет о паспорте или другом документе на технически сложные бытовые товары, который добавляется к ним. Эти изменения вводит новый закон о гарантийных обязательствах в электронном виде №1603-IX, который подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Соответствующие изменения в статью 7 закона О защите прав потребителей Верховная Рада приняла 1 июля. Закон уже вступил в силу. В то же время по желанию потребитель может получить эти документы по требованию в бумажном формате.

В последнее время потребители покупают больше товаров через интернет-магазины. По этой причине ряд компаний предлагает регистрацию в личном кабинете для эффективной коммуникации с клиентами и предоставления доступа к эксплуатационным документам.

Подписанным законом в который раз осуществляются действия относительно внедрения диджитализации бизнеса и улучшения сервиса, который предоставляют потребителю во время гарантийного обслуживания.

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Источник: Офис президента

Фото: Pexels

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