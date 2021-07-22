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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Надання електронної гарантії на товар: Зеленський підписав закон

Надання електронної гарантії на товар: Зеленський підписав закон

Українці тепер мають можливість отримати експлуатаційні документи та гарантійні зобов’язання на товар в електронному вигляді на офіційному сайті виробника.

Йдеться про паспорт чи інший документ на технічно-складні побутові товари, який додається до них. Ці зміни запроваджує новий закон щодо гарантійних зобовязань в електронному вигляді №1603-IX, який підписав президент України Володимир Зеленський.

Відповідні зміни до статті 7 закону Про захист прав споживачів Верховна Рада ухвалила 1 липня. Закон вже набрав чинності. Водночас за бажанням споживач може отримати ці документи на вимогу у паперовому форматі.

Останнім часом споживачі купують більше товарів через інтернет-магазини. З цієї причини низка компаній пропонує реєстрацію в особистому кабінеті для ефективної комунікації з клієнтів та надання доступу до експлуатаційних документів.

Підписаним законом вкотре здійснюються заходи щодо впровадження діджиталізації бізнесу та покращення сервісу, який надають споживачу під час гарантійного обслуговування.

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Джерело: Офіс президента

Фото: Pexels

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