Выпускница Черкасского физико-математического лицея Татьяна Новаковская обжаловала свой результат ВНО по истории Украины и получила 200 баллов.

Девушка говорит: решила защищать свои баллы, потому что была уверена, что все выполнила правильно.

Сначала Татьяна Новаковская получила 198,5 баллов. То, что ответ на один из вопросов не засчитали, увидела, когда получила карточки результатов и сканкопии бланков ответов.

– На копии видно, что я ответила на один из вопросов, а в карточке его не засчитали. Это было задание, где надо было вписать три из семи правильных ответов. Цифры были написаны нечетко, поэтому компьютер их не прочитал, – рассказывает выпускница.

По словам учителя физико-математического лицея Василия Ивангородского, который преподавал у Татьяны историю и гражданское образование, некоторых коллег из образовательной сферы откровенно удивило, что в их заведении есть 200 баллов по истории.

Все потому, что профильными предметами для физико-математического лицея являются математика и информатика.

Однако у Татьяны Новаковской, говорит он, – хорошая память и нестандартный подход к обучению.

– Девочка из семьи врачей, талантливая, креативная, с нестандартным мышлением. Но сдать ВНО и мыслить нестандартно – это не совсем совместимые вещи. Но Тане удалось совместить хорошую память с творческим подходом и трудолюбием, что и дало такой результат, – говорит учитель.

Ученицу лицея, которой удалось в апелляции отстоять высший балл по ВНО, поздравили в Черкасском горсовете и вручили памятный подарок от города, отмечает заместитель городского головы Черкасс Марина Гаркавая.

В этом году в Черкасской области наивысшие баллы по ВНО получили 15 человек.

Источник: Общественное

Фото: Марина Гаркавая