Випускниця Черкаського фізико-математичного ліцею Тетяна Новаківська оскаржила свій результат ЗНО з історії України та отримала 200 балів.

Дівчина говорить: вирішила захищати свої бали, тому що була впевнена, що все виконала правильно.

Спершу Тетяна Новаківська отримала 198,5 балів. Те, що відповідь на одне з питань не зарахували, побачила, коли отримала картки результатів і сканкопії бланків відповідей.

– На копії видно, що я залишила відповідь на одне з питань, а в картці його не зарахували. Це було завдання, де треба було вписати три із семи правильних відповідей. Цифри були написані нечітко, тому комп’ютер їх не прочитав, – розповідає випускниця.

За словами вчителя фізико-математичного ліцею Василя Івангородського, який викладав у Тетяни історію та громадянську освіту, декого з освітянської сфери відверто здивувало, що в їхньому закладі є 200 балів з історії.

Усе через те, що профільними предметами для фізико-математичного ліцею є математика та інформатика.

Однак Тетяна Новаківська, каже він, має хорошу пам’ять та нестандартний підхід до навчання.

– Дівчинка із сім’ї лікарів, талановита, креативна, із нестандартним мисленням. Але скласти ЗНО й мислити нестандартно – це не зовсім сумісні речі. Але Тані вдалося поєднати хорошу пам’ять із творчим підходом та працелюбством, що й дало такий результат, – говорить учитель.

Ученицю ліцею, якій вдалось в апеляції відстояти найвищий бал із ЗНО, відзначили в Черкаській міськраді та вручили пам’ятний подарунок від міста, зазначає заступник міського голови Черкас Марина Гаркава.

Цьогоріч у Черкаській області найвищі бали із ЗНО отримали 15 осіб.

Джерело: Суспільне

Фото: Марина Гаркава