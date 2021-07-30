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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Новые ограничения для въезда в Украину вступают в силу — дата

Новые ограничения для въезда в Украину вступают в силу — дата

Украина с 5 августа вернет определенные ограничения для въезда на территорию страны. В частности, теперь путешественники, которые не прошли курс вакцинации против коронавируса, обязаны предоставить результаты ПЦР-тестирования.

Украина также обяжет проходить самоизоляцию туристов, которые въезжают на территорию нашего государства из Индии и Российской Федерации.

Об этом идет речь в постановлении Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, которые обнародовали на сайте правительства сегодня, 30 июля.

Украинцам или иностранным гражданам, которые не предоставят результаты ПЦР-тестирования, придется пройти самоизоляцию. Она прекращается в случае получения отрицательного результата теста на коронавирус (это не касается людей, которые въезжают в Украину из РФ и Индии, или находились на территории этих стран более семи суток в течение последних 14 дней).

Срок самоизоляции для путешественников, которые направляются из этих государств, составляет 14 дней. Он начинается с момента пересечения украинской границы.

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Источник: Кабмин

Фото: Depositphotos

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